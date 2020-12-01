На Тайвані розробили етикетки-хамелеони, які допоможуть врятувати їжу від звалищ

Група студентів Національного технологічного університету в Тайбеї розробила нову систему маркування продуктів, яка може допомогти скоротити харчові відходи у супермаркетах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Green Queen.

Проєкт студентів має назву Barcodiscount і передбачає автоматичну зміну кольорів наклейок на продуктах, які вказують на відсоток знижки товару із наближенням до завершення терміну придатності. Наприклад, коли залишається 48 годин, поки продукт придатний до вживання, етикетка відображатиме знижку 20%, а потім автоматично зміниться на 40%, коли залишиться одна доба.

Тайванські студенти отримали за ідею друге місце на цьогорічній премії Джеймса Дайсона і сподіваються, що незабаром вдасться реалізувати цю концепцію, завдяки якій бакалійники можуть зменшити кількість продукції, яка потрапляє на звалище.

Студенти вдосконалили технологію, яка вже існувала і викликає зміну кольору після певного періоду. Оригінальна розробка активує таймер зміни забарвлення під час друку етикетки, а команда студентів розробила спосіб запуску таймера безпосередньо під час маркування у супермаркеті.

«Купівля товарів зі знижкою зменшує відходи в середньому на 33%, тоді як доходи зростають в середньому на 6,3%», - пояснили студенти Єн-ю Чанг, Сінь-ан Хуан і Чін-і Чень у своїй пропозиції з реалізації проєкту.

За даними Green Queen, Азія відповідальна за генерування 50% світових харчових відходів, і ця цифра зростатиме, оскільки континент стає більш заселеним та урбанізованим. У світовому масштабі харчові відходи спричиняють близько 10% викидів вуглецю. Таке рішення, як Barcodiscount, може допомогти регіону зменшити екологічний слід, йдеться у повідомленні.