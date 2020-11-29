Франція перемогла у Дитячому Євробаченні-2020

Представниця Франції Valentina з піснею “J'imagine” перемогла в Дитячому Євробаченні-2020, вона набрала 152 бали.

Українець Олександр Балабанов з піснею “Відкривай” посів 7-ме з 12-ти, здобувши 106 балів.

Друге і третє місце у пісенному конкурсі здобули представники Казахстану та Іспанії.

У цьогорічному дитячому пісенному конкурсі брали участь представники України, Польщі, Білорусі, Франції, Грузії, Іспанії, Нідерландів, Казахстану, Мальти, Німеччини, Росії та Сербії

Співачці Valentina - 11 років. В шість років вона брала участь у французькому конкурсі The Voice Kids. Зараз вона є учасницею гурту Kids United Nouvelle Génération.

Цьогорічний конкурс Дитячого Євробачення у зв’язку з пандемією коронавірусу відбувався у змішаному режимі: ведучі конкурсу перебували на сцені у Варшаві, а всі учасники – у своїх країнах.