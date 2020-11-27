Музей мистецтв Прикарпаття взявся за реставрацію робіт Опанаса Заливахи

В Івано-Франківську Музей мистецтв Прикарпаття взявся за реставрацію творів Опанаса Заливахи. З майже 200 робіт, які музей отримав на тимчасове зберігання, 30 вже відреставровані.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив головний зберігач фондів Музею мистецтв Прикарпаття Віктор Доскалюк.

«Нещодавно Музей мистецтв Прикарпаття прийняв на тимчасове зберігання майже 230 творів Опанаса Заливахи від доньки художника Ярини Заливахи. Тепер в діючій експозиції – 118 картин художника. Багато творів потребують реставрації, і ми взялись за цю справу. Насправді є потреба в реставрації більше сотні робіт художника, поки ми відновили 30 творів», - повідомив Доскалюк.

Виставка Опанаса Заливахи у Музеї мистецтв Прикарпаття/Фото: kurs.if.ua

За його словами, картини Опанаса Заливахи нині потребують ще й обрамлення та відповідної консервації. На це, додали в музеї, поки шукають кошти.

Доскалюк зауважив, що сьогодні в Івано-Франківську є наміри створити Музей Опанаса Заливахи а ще – показати його ювілейну виставку в різних містах України.

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Учора Музей мистецтв Прикарпаття відкрив виставку Опанаса Заливахи до 95-річчя від дня його народження.

Опанас Іванович Заливаха — український живописець, член Клубу творчої молоді (1960—1964), відомий шістдесятник. Працював у галузі станкового живопису та графіки. З 1965 до 1970 року відбував покарання за статтею 62 Карного кодексу УРСР («за антирадянську агітацію та пропаганду») — 5 років у таборі № 385 (Мордовія). Коли вийшов з табору, одружився з Дариною, племінницею Степана Бандери. У 1995 році отримав Шевченківську премію за твори останніх років — «ХХ вік», «Мироносиці», «Українська мадонна», «Портрет Василя Стуса» тощо.

Скільки робіт створив Заливаха, нікому достеменно невідомо. Удома художник тримав іконостас загиблих товаришів: Івана Світличного, В'ячеслава Чорновола, Алли Горської. Хотів відкрити свій музей. Помер в Івано-Франківську у віці 81 року.

Головне фото: tsdkffa.archives.gov.ua

Фото в тексті: kurs.if.ua