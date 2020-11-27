На Дитячому Євробаченні-2020 починається онлайн-голосування

На Дитячому Євробаченні-2020 у п’ятницю розпочинається голосування в онлайн-режимі.

Будь-хто на офіційному сайті Євробачення може обрати трьох виконавців і проголосувати за них, включно за представника своєї країни, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Перший етап онлайн-голосування розпочинається в п’ятницю о 21-й годині на сторінці Євробачення і триватиме до неділі вечора, коли розпочнеться фінальний конкурс з виступами виконавців. Другий етап онлайн-голосування триватиме всього 15 хвилин після завершення недільних виступів усіх конкурсантів. Після цього буде об’єднано бали від професійного журі і нараховані в результаті онлайн-голосування і названо переможця конкурсу. У ході онлайн-голосування можна обирати трьох виконавців, виступи яких сподобалися найбільше, включно з представником своєї країни.

Як відомо, в Дитячому Євробаченні-2020, крім учасника з України Олександра Балабанова з піснею “Відкривай”, беруть також участь представники Польщі, Білорусі, Франції, Грузії, Іспанії, Нідерландів, Казахстану, Мальти, Німеччини, Росії та Сербії. Українець Олександр Балабанов виступить передостаннім, під 11-м номером.

Програмою Дитячого Євробачення передбачено, що в суботу, 28 листопада, о 15:30 відбудеться онлайн-зустріч з усіма учасниками конкурсу. Згодом, того ж дня о 18-й годині виступи учасників буде представлено членам журі, які виставлять їм свої оцінки. Врешті у неділю, 29 листопада, о 18-й годині розпочнеться фінальний конкурс Дитячого Євробачення-2020. У зв’язку з пандемією коронавірусу цьогорічний фінал Дитячого Євробачення відбуватиметься в онлайн-режимі. Фактичним господарем цьогорічного Євробачення є Польща. На сцені у Варшаві будуть ведучі, натомість виступи усіх учасників буде показано у записах.

Під час фінального концерту на сцені виступлять переможниці від Польщі на Дитячому Євробаченні в 2018 та 2019 роках Роксана Венгель і Вікі Габор. Крім того, у Варшаві виступить минулорічний переможець дорослого Євробачення Дункан Лоренс з Нідерландів.

Фото: junioreurovision.tv