Дитяче Євробачення: учасник від України виступить під 11 номером

Учасник від України на Дитячому Євробаченні-2020 Олександр Балабанов з піснею “Відкривай” виступатиме у пісенному конкурсі передостаннім, 11-м за ліком.

Порядок виступів більшості виконавців у пісенному конкурсі, які у зв’язку з COVID-19 відбуватимуться в онлайн-режимі, визначався безпоснредньо організаторами Дитячого Євробачення, передає кореспондент Укрінформу.

Лише учасники, які відкривають і закривають пісенний конкурс, а також порядок виступу учасника від країни-організатора (Польщі - ред.) визначалися у понеділок шляхом жеребкування під час офіційної церемонії відкриття Дитячого Євробачення.

Як зазначається на польському інтернет-сайті, присвяченому Дитячому Євробаченні (Eurowizja.org), фаворитами цьогорічного конкурсу є Білорусь, Іспанія та Польща.

Відкриватиме пісенний конкурс представниця Німеччина Сюзан з піснею Stronger With You, а закриватиме - представниця Франції Валентіна з піснею J’imagine.

Як повідомлялося, у понеділок відбулася церемонія відкриття Дитячого Євробачення, під час якого прелдставлено усіх учасників. Згодом, о 18-й годині 27 листопада, на сайті Дитячого Євробачення розпочнеться дводенне Інтернет-голосування за учасників, під час якого усі бажаючі зможуть обрати трьох улюблених виконавців.

В суботу, 28 листопада, о 15:30 відбудеться онлайн-зустріч з усіма учасниками конкурсу.

Згодом, о 18-й годині виступи учасників буде представлено членам журі, які виставлять їм свої оцінки.

У неділю, 29 листопада, о 18-й годин розпочнеться фінальний конкурс Дитячого Євробачення-2020. Під час нього буде представлено виступи усіх учасників, записаних раніше у своїх країнах. Після показу усіх виступів інтернет-користувачі знову зможуть обрати трьох своїх фаворитів на сайті Дитячого Євробачення.

Переможця цьогорічного конкурсу Дитячого Євробачення буде оголошено у неділю, 29 листопада, після 20-ї години. Після визначення переможця організатори конкурсу зв’яжуться з ним в онлайн-режимі.

Як відомо, в Дитячому Євробаченні-2020 крім учасника з України, беруть також участь учасники та учасниці з Польщі, Білорусі, Франції, Грузії, Іспанії, Нідерландів, Казахстану, Мальти, Німеччини, Росії та Сербії.

Як відомо, Польща вдруге поспіль формально є організаторам Дитячого Євробачення. В 2018 році у пісенному конкурсі, що проходив у Мінську перемогла польська співачка Роксана Венгель, а торік під час конкурсу, що проходив у польському місті Глівіце, перемогу знову святкувала учасниця від Польщі Вікі Габор.