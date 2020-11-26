Особиста пожертва для всієї країни: Байдени закликають провести День подяки вдома

Як передає Укрінформ, відеозвернення Байден оприлюднив у Інстаграмі.

Майбутній глава Білого дому розповів, що зазвичай разом з родиною відзначає це свято на острові Нантакет, проте цього року вони з дружиною залишилися вдома, у штаті Делавер, через пандемію коронавірусу.

Він також закликав американців провести свята вдома. За словами Байдена, це та "особиста пожертва для всієї країни", яку може та має зробити кожна американська родина, щоб врятувати чиєсь життя. "Це подарунок нашим співвітчизникам", - зазначив він.

Своєю чергою Джилл Байден подякувала всім, хто допомагає у боротьбі з пандемією, та згадала про померлих від COVID-19.

«Ми з Джо знаємо біль від споглядання порожніх стільців», — наголосила вона.

При цьому Байден висловив переконання, що "кращі дні ще попереду". "Я знаю, що ХХІ століття — це століття Америки», — сказав він.

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Як повідомляв Укрінформ, Джо Байден переміг на президентських виборах 3 листопада. Його інавгурація має відбутись 20 січня.

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Тим часом нинішній президент США Дональд Трамп не погоджується з результатами виборів, команда його юристів намагається зупинити процес затвердження результатів голосування в деяких штатах.

Фото: facebook.com/joebiden