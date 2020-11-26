ЗМІ назвали ймовірних кандидатів на пост глави ЦРУ в адміністрації Байдена

Старший радник обраного президента Джо Байдена, ветеран дипломатичної служби Том Донілон може стати очільником Центрального розвідувального управління (CIA) США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Politico із посиланням на анонімні джерела.

Зазначається, що, за інформацією джерел, Байден обирає між Донілоном та ще одним кандидатом на цю посаду – заступником керівника ЦРУ при Бараку Обамі, двічі виконуючим обов’язки керівника цього управління Майклом Мореллом.

Повідомляється, що обидва кандидати на цей пост мають певне «минуле», яке ускладнює вибір обраному президенту. Так, Мореллу в минулому приписують виправдання застосування співробітниками ЦРУ тортур у своїй роботі, а Донілона колишні працівники описують як «надзвичайно жорсткого керівника, який наполягає на виконанні великих обсягів роботи заради нечітких цілей».

Окрім Донілона і Морелла, місце директора ЦРУ пророкують і Джею Джонсону, який очолював в адміністрації Обами Міністерство національної безпеки США. Однак, за інформацією Politico, його ім'я також згадують серед претендентів на інші посади, зокрема, на посаду міністра оборони та генпрокурора в новій адміністрації.

Як повідомляв Укрінформ, нещодавно Джо Байден оголосив номінації на ключові посади в новій адміністрації, які відповідатимуть за напрями зовнішньої політики й національної безпеки.

Інавгурація наступного президента США має відбутися 20 січня 2021 року в Вашингтоні.