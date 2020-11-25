Премія Гоголя оголосила прийом заявок

Стартував конкурс на здобуття премії імені Миколи Гоголя. Усі необхідні документи організатори просять подати до 1 лютого 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті конкурсу у Фейсбуці.

"Премія імені М.В. Гоголя присуджується щорічно прозаїкам, драматургам та сценаристам, що наслідують традиції творчості М.В. Гоголя, збагачені концептами історичної романістики, містицизму та сатири, та утверджують національну самоідентифікацію", - зазначається у повідомленні.

На здобуття цієї премії висуваються нові оригінальні твори авторів або колективу авторів, опубліковані (оприлюднені) у завершеному вигляді протягом останніх трьох років, але не пізніше, ніж за місяць до їх висування на здобуття премії.

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Пропозиції щодо претендентів на здобуття подаються творчими спілками та асоціаціями, літературно-мистецькими об'єднаннями, національно-просвітницькими товариствами, редакціями періодичних видань, видавництвами та окремими авторами до 1 лютого 2021 року.

Грошова винагорода – 20 тис. грн.

Детальні умови конкурсу - на сайті МКІП.