З кожним роком все менше: у нацпарку «Слобожанський» рахують бобрів

У Національному природному парку «Слобожанський» на Харківщині розпочали щорічний облік бобрів, які мають вкрай важливе значення для збереження цієї природоохоронної території.

Про це розповіла кореспондентові Укрінформу начальник науково-дослідного відділу нацпарку Наталія Брусенцова.

За її словами, вже перший день обліку показав, що багато тварин полишили обжиту місцевість через посуху.

«Вже зараз зрозуміло, що на тих ділянках, де завжди було багато бобрів, їх майже немає. Припускаємо, що матимемо найменшу чисельність від початку обліку, з 2013 року. Кількість тварин коливається щороку і дуже залежить від рівня води у водоймах. Наприклад, 2018-го ми нарахували 141 бобра, минулого року – лише 59, а цього року буде ще менше», - сказала Брусенцова.

За її словами, раніше до обліку долучалися волонтери – науковці, студенти – з різних регіонів, збиралося півтора десятка охочих. Цього ж року на місцевості працюють лише працівники парку - 4-5 людей щодня.

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Науковці рахують повністю чи частково згризені дерева та кущі, вимірюють діаметр пошкодженої деревини, а потім за спеціальним коефіцієнтом визначається чисельність бобрів на певній ділянці.

«Також ми вимірюємо ширину слідів від зубів, за якою можемо визначити вік бобра», - розповіла Брусенцова.

Науковець пояснила, що бобер активно змінює навколишнє середовище, риючи канали, нори та будуючи загати на струмках і хатки. «Ця «будівельна» діяльність дуже впливає на екосистему, вони створюють нові умови для інших видів тварин. Там селяться птахи, приходять на нерест амфібії. Болота нашого парку - поліського типу, і дуже вразливі. Важко щось зробити, аби їх зберегти. А бобри, яким і самим потрібна вода, можуть це робити», - зауважила Брусенцова.

Щорічний облік бобрів у нацпарку «Слобожанський» / Фото: Нацпарк «Слобожанський»

Водночас, за її словами, вперше болота на території парку за весь рік не наповнилися, не було танення снігу.

Та все ж у парку сподіваються на зміну умов і повернення бобрів. «Поступово чисельність може відновитися. Бо це дуже адаптивний вид», - зазначає науковець.

Національний природний парк «Слобожанський» (створений відповідно до Указу Президента України від 11 грудня 2009 року) розташований на території Краснокутського району в басейнах річок Мерла і Мерчик. Понад 90% його території становлять ліси. Важливими елементами ландшафту є терасовані долини річок та їхніх малих приток.

Перше фото: Dan Pepper / Getty Images