Лідер білоруського музичного гурту «Стари Ольса» виїхав в Україну

Білоруський музикант, лідер гурту «Стари Ольса» Змітер Сосновський виїхав в Україну.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив у Фейсбуці.

Він написав, що в даний момент знаходиться в Києві.

13 листопада Сосновського було затримано у Клецьку, де стояв у ланцюзі пам'яті загиблого активіста Романа Бондаренка, повідомляє TUT.by.

Три дні по тому він отримав штраф у 30 базових величин (810 рублів).

«Стари Ольса» - відомий гурт, який виконує середньовічну білоруську музику.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.

Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.

13 жовтня лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська оголосила ультиматум, заявивши: якщо влада до 25 жовтня не виконає низки вимог, «на вулицю вийде вся Білорусь». З 26 жовтня у країні розпочалася нова хвиля масштабних протестів.

Нова хвиля демонстрацій проти режиму розпочалася у країні після того, як 12 листопада в Мінську в лікарні помер 31-річний Роман Бондаренко, якого напередодні невідомі люди в масках викрали під час протестів і жорстоко побили. Після цього в Білорусі пройшли акції пам'яті активіста.

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY