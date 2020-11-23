Лідер білоруського музичного гурту «Стари Ольса» виїхав в Україну
Як передає Укрінформ, про це він повідомив у Фейсбуці.
Він написав, що в даний момент знаходиться в Києві.
13 листопада Сосновського було затримано у Клецьку, де стояв у ланцюзі пам'яті загиблого активіста Романа Бондаренка, повідомляє TUT.by.
Три дні по тому він отримав штраф у 30 базових величин (810 рублів).
«Стари Ольса» - відомий гурт, який виконує середньовічну білоруську музику.
Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.
Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.
13 жовтня лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська оголосила ультиматум, заявивши: якщо влада до 25 жовтня не виконає низки вимог, «на вулицю вийде вся Білорусь». З 26 жовтня у країні розпочалася нова хвиля масштабних протестів.
Нова хвиля демонстрацій проти режиму розпочалася у країні після того, як 12 листопада в Мінську в лікарні помер 31-річний Роман Бондаренко, якого напередодні невідомі люди в масках викрали під час протестів і жорстоко побили. Після цього в Білорусі пройшли акції пам'яті активіста.
Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY