Законодавчі зміни в українській кіноіндустрії обговорять на вебінарі
Про це повідомляється на сайті кіноакадемії, передає Укрінформ.
“25 листопада відбудеться прямий ефір “Законодавчі зміни в кіноіндустрії” за участю народного депутата та кінопродюсера Павла Сушка. Він розповість про роботу Підкомітету з питань кінематографії та реклами, головою якого він є, а також про найважливіші рішення Верховної Ради щодо кінематографії та про законодавчі зміни, які на найближчий період у пріоритеті”, - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, вебінар відбудеться 25 листопада о 19:00 на Facebook-сторінці онлайн-платформи DzygaMDB та Програми USAID “Конкурентоспроможна економіка України”, за підтримки якої відбудеться захід.
Модератором прямого ефіру “Законодавчі зміни в кіноіндустрії” стане співзасновниця DzygaMDB та виконавчий директор Української кіноакадемії Анна Мачух.