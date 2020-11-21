Законодавчі зміни в українській кіноіндустрії обговорять на вебінарі

Українська кіноакадемія та DzygaMDB проведуть прямий ефір про законодавчі зміни в кіноіндустрії.

Про це повідомляється на сайті кіноакадемії, передає Укрінформ.

“25 листопада відбудеться прямий ефір “Законодавчі зміни в кіноіндустрії” за участю народного депутата та кінопродюсера Павла Сушка. Він розповість про роботу Підкомітету з питань кінематографії та реклами, головою якого він є, а також про найважливіші рішення Верховної Ради щодо кінематографії та про законодавчі зміни, які на найближчий період у пріоритеті”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, вебінар відбудеться 25 листопада о 19:00 на Facebook-сторінці онлайн-платформи DzygaMDB та Програми USAID “Конкурентоспроможна економіка України”, за підтримки якої відбудеться захід.

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Модератором прямого ефіру “Законодавчі зміни в кіноіндустрії” стане співзасновниця DzygaMDB та виконавчий директор Української кіноакадемії Анна Мачух.