«Покоління, що відчуває смак свободи»: Президент оприлюднив ролик про сучасну Україну

Президент Володимир Зеленський оприлюднив відео про сучасну незалежну Україну і наголосив, що це та Україна, в яку він вірить.

Відео оприлюднене на сторінці Зеленського у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

“Це Україна і це її покоління свободи... Покоління, що відчуває смак свободи... Україна — це територія свободи і місце сили”, - йдеться у відео.

Президент також закликав українців надсилати відео про свій внесок у майбутнє України: “Якщо тобі до 30 чи й 30, надсилай відео про те, що ти робиш для майбутнього нашої держави, на Ukraine NOW. Там – усі деталі. Із десятьма переможцями побачимося на День Незалежності, у 30-ту річницю України!”