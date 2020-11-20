Мік Джаггер онлайн відкрив виставку про The Rolling Stones

У нідерландському місті Гронінген відкрилася виставка про гурт The Rolling Stones.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Виставку про The Rolling Stones у Гронінгені відкривав Мік Джаггер. Через коронавірус 77 річний співак зробив це в режимі онлайн.

"Я дуже радий, що виставка Unzipped відкрита в Гронінгені", - сказав він у своєму відеозверненні.

The Rolling Stones Unzipped - це перша міжнародна виставка про всесвітньо відомий британський рок-гурт, яка раніше була показана в Лондоні, США та Азії. На виставці представлено понад 400 оригінальних предметів гурту. Зокрема, музичні інструменти, одяг, особисті щоденники, плакати та обкладинки альбомів. Також можна побачити рідкісні аудіо та відео легендарного гурту The Rolling Stones.

Перші реакції відвідувачів були захоплені. Вони у захваті наголошували, що виставка повертає їх у минуле, дає змогу зануритися у спогади. Виставка триватиме до кінця лютого.

Читайте також: Гурт The Rolling Stones заборонив Трампу використовувати свої пісні на мітингах

The Rolling Stones - англійський рок-гурт, створений в 1962 році у Лондоні, Велика Британія. Гурт став всесвітньо популярним у 1960-х, випустив 22 студійні альбоми у Британії, 24 - у США, 8 концертних альбомів і численні збірники.

У 1989 The Rolling Stones включено до Зали слави рок-н-ролу.