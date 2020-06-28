Гурт The Rolling Stones заборонив Трампу використовувати свої пісні на мітингах

Британська рок-група The Rolling Stones заборонила президенту США Дональду Трампу використовувати композиції гурту під час кампанії з переобрання на посаду президента.

Відповідну заяву від імені колективу розповсюдила організація із захисту авторських прав BMI, повідомляє журнал Rolling Stone.

"BMI повідомила передвиборчу кампанію Трампа від імені Stones, що неавторизоване використання їхніх пісень буде порушенням ліцензійної угоди", - йдеться в заяві.

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В іншому випадку музиканти загрожують американському лідерові судовим процесом.

"Якщо Дональд Трамп проігнорує цю заборону і продовжить використовувати композиції, йому загрожує судовий процес за порушення заборони та відтворення музики, на використання якої не була надана ліцензія", - йдеться в повідомленні.

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Раніше американський співак, найбільш відомий як вокаліст рок-групи Panic! At the Disco Брендон Урі зажадав від передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа припинити використовувати його музику на мітингах.