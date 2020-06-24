Брат Трампа намагається через суд заблокувати випуск ще однієї книги

Молодший брат президента США Дональда Трампа, Роберт, подав до суду позов із вимогою заборонити публікацію книги, яку написала племінниця глави Білого дому Мері Трамп.

Про це повідомляє CNN із посиланням на копію позову.

"Молодший брат президента Трампа подав позов у вівторок, 23 червня, аби спробувати заблокувати публікацію книги, яку написала племінниця президента Мері Л. Трамп", - йдеться у повідомленні.

У позовній заяві, Роберт Трамп заявляє, що вихід книги Мері Трамп "Забагато та ніколи не достатньо: Як моя родина створила найнебезпечнішого чоловіка у світі" порушує угоду про конфіденційність.

За словами адвоката племінниці Трампа, метою цього позову є заборонити випуск книги, в якій будуть розписані деталі, "які дуже важливі для громадськості".

У видавництві Simon & Schuster зазначили, що книга змальовує "викривальний й авторитетний портрет Дональда Трампа та його токсичної родини".

Як повідомлялося, 17 червня американські ЗМІ почали оприлюднювати уривки з мемуарів колишнього радника з національної безпеки президента США Джона Болтона "Кімната, де це сталося", де він розповідає про період перебування в команді президента Трампа на посаді радника з питань нацбезпеки.

Зокрема, Болтон підтвердив, що президент Трамп призупинив оборонну допомогу Україні задля отримання компромату на своїх політичних суперників – Джо Байдена та Гілларі Клінтон. Крім того, за словами Болтона, Трамп не хотів запроваджувати санкції проти РФ та навіть заблокував офіційну заяву з критикою Кремля з нагоди десятих роковин вторгнення РФ до Грузії.

20 червня суд у Вашингтоні відхилив прохання адміністрації президента Трампа зупинити вихід мемуарів Болтона, оскільки не було доведено, що публікація завдасть непоправної шкоди.

Фото: The White House