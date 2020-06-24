Брат Трампа намагається через суд заблокувати випуск ще однієї книги
Про це повідомляє CNN із посиланням на копію позову.
"Молодший брат президента Трампа подав позов у вівторок, 23 червня, аби спробувати заблокувати публікацію книги, яку написала племінниця президента Мері Л. Трамп", - йдеться у повідомленні.
У позовній заяві, Роберт Трамп заявляє, що вихід книги Мері Трамп "Забагато та ніколи не достатньо: Як моя родина створила найнебезпечнішого чоловіка у світі" порушує угоду про конфіденційність.
За словами адвоката племінниці Трампа, метою цього позову є заборонити випуск книги, в якій будуть розписані деталі, "які дуже важливі для громадськості".
У видавництві Simon & Schuster зазначили, що книга змальовує "викривальний й авторитетний портрет Дональда Трампа та його токсичної родини".
Як повідомлялося, 17 червня американські ЗМІ почали оприлюднювати уривки з мемуарів колишнього радника з національної безпеки президента США Джона Болтона "Кімната, де це сталося", де він розповідає про період перебування в команді президента Трампа на посаді радника з питань нацбезпеки.
Зокрема, Болтон підтвердив, що президент Трамп призупинив оборонну допомогу Україні задля отримання компромату на своїх політичних суперників – Джо Байдена та Гілларі Клінтон. Крім того, за словами Болтона, Трамп не хотів запроваджувати санкції проти РФ та навіть заблокував офіційну заяву з критикою Кремля з нагоди десятих роковин вторгнення РФ до Грузії.
20 червня суд у Вашингтоні відхилив прохання адміністрації президента Трампа зупинити вихід мемуарів Болтона, оскільки не було доведено, що публікація завдасть непоправної шкоди.
Фото: The White House