Після «Гри престолів»: Девід Левін розповів на «Креативній Україні» секрети якісного контенту

Задля створення якісного контенту дуже важливі смисли, які треба донести глядачеві.

На це під час Міжнародного форуму "Креативна Україна" звернув увагу президент із питань телебачення компанії Anonymous Content Девід Левін.

“На мою думку, коли внутрішні проблеми персонажа поєднуються із зовнішніми проблемами, з якими бореться персонаж, то важливо з авторської точки зору, розуміти, чому хочеться розказати саме цей сюжет, саме цю історію. І тоді відбудеться зв’язок, саме коли ви знаєте, чому саме це хочете розповісти. Коли ви берете історію, треба розуміти, чому ви її берете. Сюжет має бути простим, але саме взаємодія між персонажами має бути складною, і мені здається, що це і є секрет. Треба думати більше про серцевину. Коли я працював над проектами в HBO, то в нас так і було”, - розповів Левін, відповідаючи на запитання контент-стратега, сценариста та продюсера із Лос-Анджелесу (США) - Адама Сігела.

“Ми дуже раді доєднатися до форуму “Креативна Україна”. Ми дуже раді стати частиною цього заходу. Наша програма стосується розробки серіалів і відеоконтекту щодо соціальної тематики”, - сказав Сігел.

У свою чергу продюсер, засновник продюсерського центру Sea Smoke Entertainment Джош Вайнсток відзначив, що “вся суть полягає в дослідженні людської поведінки і душі”.

Також Девід Левін пообіцяв модераторам бесіди - Адаму Сігелу та Джошу Вайнстоку, що обов’язково відвідає Україну після покращення ситуації, що склалася через коронавірус.

Учасники форуму також обворили те, як створювалися одні з найуспішніших серіалів. Зокрема, “Ігри престолів”, “Справжній детектив”, “Велика маленька брехня”.

До Anonymous Content Девід близько 10 років працював на HBO. Там, зокрема, він опікувався такими проектами, як "Світ Дикого заходу", "Гострі предмети", "Справжня кров" та "Грою престолів".

Як повідомляв Укрінформ, у Києві проходить дводенний Міжнародний форум “Креативна Україна”, мета якого — обговорення оптимальних шляхів підтримки розвитку креативної економіки держави. Захід уже вчетверте проводиться в Україні, його головним організатором виступає Міністерство культури та інформаційної політики.

Фото: deadline.com