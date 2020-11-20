Раніше неопубліковані роботи Толкіна про Середзем'я видадуть наступного року

Одне з найбільших видавництв світу HarperCollins у червні 2021 року випустить збірник раніше неопублікованих робіт фантаста Джона Толкіна, присвячених Середзем’ю, — місцю розгортання подій культових «Володаря перснів» та «Гобіта».

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на The Guardian.

Збірник називатиметься «Природа Середзем’я». У нього увійдуть праці на тему географії вигаданого континенту, його історії та істот, що населяють ці землі.

Наприклад, читачі дізнаються, в чому секрет безсмертя ельфів, а також отримають відповідь на питання, яке давно є предметом суперечок серед фанатів: чи можуть ельфи, гобіти та навіть жінки-гноми відрощувати бороди.

Як кажуть у видавництві, всі ці есе «перенесуть читачів назад у світ «Гобіта», «Володаря перснів» та «Сильмариліона».

«Для нього (Толкіна — ред.) Середзем'я було частиною цілого світу, який повинен бути дослідженим. У збірнику «Природа Середзем'я» якраз описуються подорожі, які він здійснив, прагнучи розкрити своє творіння», — розповідає представник видавництва Кріс Сміт.

Він зазначив, що хоч і остання книга з серії «Володар перснів» про Середзем’я була опублікована у 1955 році, письменник продовжував писати есе про цей вигаданий світ майже до своєї смерті у 1973 році.

Фото: Haywood Magee/Getty Images