Фестиваль духовної музики в Мукачеві цьогоріч зібрав чотири колективи

У Мукачеві відбувся ІІІ фестиваль музичного мистецтва «MARTIN-MUSIC-FEST», який цьогоріч провели в онлайн-форматі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Мукачівська міська рада у Фейсбуці.

“Третій рік поспіль у рамках святкування Дня покровителя міста Святого Мартина у Мукачеві проходить фестиваль музичного мистецтва «MARTIN-MUSIC-FEST». Два роки поспіль фест святкували в триденному форматі за участі багатьох хорових колективів міста та області. Цьогоріч фестиваль провели в онлайн-форматі.” - йдеться у повідомленні.

ІІІ фестиваль музичного мистецтва «MARTIN-MUSIC-FEST» у Мукачеві/Фото: Мукачівська міськрада, Фейсбук

Як повідомляється, протягом п’яти днів Палац культури та мистецтв вражав глядачів виконанням духовної пісні від хорових колективів міста та області - Архиєрейського хору ім. Блаженного Теодора Ромжі Ужгородського греко-католицького Кафедрального собору (керівник – Святослав Задорожній), Єпархіального хору на честь Федора Небесного (керівник – Інна Небесна), Квінтету «Базілеус» Мукачівського монастиря святого Миколая отців Василіян, ЧСВВ (Керівник – Маріанна Човрій) та Мукачівського молодіжного хору (Керівник – Ярослав Біличко).

Переглянути концертні програми фестивалю можна на Youtube каналі Палацу культури та мистецтв.

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Святий Мартин Турський – католицький єпископ, шанований в західному світі. Щороку 11 листопада католики з усього світу відзначають День святого Мартина (St. Martin's Day). За історичними відомостями, 22 травня 1376 року королівською грамотою місту Мукачеву надано дозвіл використовувати печатку із зображенням Святого Мартина, покровителя місцевої церкви. Сучасний герб Мукачева, затверджений 1998 року, має зображення святого Мартина з посохом в одній руці та щитом – в іншій. На щиті – меч зі шматком плащаниці святого. Щороку у місті проводять святомартинські дні на честь покровителя Мукачева.

Фото: Мукачівська міськрада, Фейсбук