В Індії після «фестивалю вогнів» небо затягнув токсичний смог

На півночі Індії небо повністю затягнув токсичний смог від петард, які в ніч на 15 листопада запускали з нагоди Дівалі - індуїстського фестивалю вогнів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Сотні мільйонів людей на півночі Індії прокинулися в неділю з токсичним смогом після Дівалі, індуїстського фестивалю вогнів.

Міста у штатах Пенджаб, Уттар-Прадеш, Хар'яна, Біхар та Нью-Делі цього разу зафіксували ще більший рівень забруднення, ніж торік після проведення фестивалю Дівалі.

Столиця країни Нью-Делі покрита густим серпанком, середній рівень забруднення удев'ятеро перевищує рівень, який вважає безпечним Всесвітня організація охорони здоров'я.

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Головний міністр Делі Арвінд Кейрівал заборонив використання та продаж петард напередодні фестивалю Дівалі, однак заборони не було дотримано.

Фестиваль супроводжувався величезною кількістю феєрверків аж до ранку неділі, що обурені жителі та екологи скаржаться у соціальних мережах на проблеми з диханням.

Фото: Sajjad HUSSAIN