Disney порахувала збитки від пандемії - понад $7 мільярдів

Через пандемію коронавірусу найбільша у світі компанія сфери розваг Walt Disney втратила понад $7 мільярдів операційного прибутку вперше за 40 років своєї діяльності

Як передає Укрінформ, про це інформує WFTV.

Компанія повідомила про свій перший щорічний збиток протягом 40 років. Disney через пандемію втратила понад $7 мільярдів операційного прибутку.

Прибутки компанії від діяльності парків за четвертий квартал 2020 року зменшилися на 61%, до приблизно 2,6 млрд доларів, порівняно з минулим фінансовим роком.

Загальні втрати від пандемії COVID-19 на операційному прибутку компанії за четвертий квартал, як очікується, складуть близько 2,4 млрд. доларів.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 15 листопада кількість хворих на коронавірус COVID-19 становить 54 329 104 осіб. При цьому 37 871 375 осіб одужали, 1 318 286 пацієнтів померли.