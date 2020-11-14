У Японії пожежники нагородили морську видру
Про це повідомляє NHK, передає Укрінформ.
"Управління пожежної охорони міста Тоба в п'ятницю вручило Мей нагороду за «привернення уваги людей і внесок у запобігання пожежам»", - йдеться в повідомленні.
Видру нагородили грамотою з льоду з лангустом всередині.
Як зазначається, Мей стала сенсацією інтернету після того, як відео її участі в імітаційних пожежних навчаннях було розміщено у Твіттері. На відео видра міцно тримає двома лапами пожежний шланг і поливає з нього червоний конус, який імітував полум'я. З моменту публікації ролика в минулу суботу його переглянули більш як 450 тисяч разів.
Службовець акваріума розповів, що Мей іноді тримає шланг під час робіт з прибирання, і він дав їй спробувати збити струменем конус.