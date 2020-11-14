У Японії пожежники нагородили морську видру

У японській префектурі Міе місцеве управління пожежної охорони нагородило морську видру Мей, яка живе в акваріумі Тоба.

Про це повідомляє NHK, передає Укрінформ.

"Управління пожежної охорони міста Тоба в п'ятницю вручило Мей нагороду за «привернення уваги людей і внесок у запобігання пожежам»", - йдеться в повідомленні.

Видру нагородили грамотою з льоду з лангустом всередині.

Як зазначається, Мей стала сенсацією інтернету після того, як відео її участі в імітаційних пожежних навчаннях було розміщено у Твіттері. На відео видра міцно тримає двома лапами пожежний шланг і поливає з нього червоний конус, який імітував полум'я. З моменту публікації ролика в минулу суботу його переглянули більш як 450 тисяч разів.

Службовець акваріума розповів, що Мей іноді тримає шланг під час робіт з прибирання, і він дав їй спробувати збити струменем конус.