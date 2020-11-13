У Грузії від коронавірусу вилікували 102-річну жінку

Лікарі Інфекційної лікарні в грузинському місті Кутаїсі вилікували 102-річну жінку від коронавірусу (COVID-19).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Новини-Грузія.

За словами медичного директора клініки Нодара Маглаперідзе, пацієнтка почувається добре. Її мають виписати 14 листопада.

Жінка була інфікована в будинку для літніх людей. Її госпіталізували в інфекційну лікарню приблизно два тижні тому.

Наголошується, що перший хворий на коронавірус був виявлений у Грузії 26 лютого. З того часу в країні лабораторно підтверджено 73 154 випадки інфікування. Одужали 55 511 осіб, померли 636.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 13 листопада у світі зареєстрували 53 091 981 випадок коронавірусу, з яких 1 299 407 летальних і 37 212 856 випадків одужання.