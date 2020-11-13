Лікування COVID-19 плазмою крові: Японія отримала перші результати клінічних досліджень

Медичний науковий центр в Японії оголосив про перші результати клінічних досліджень методу лікування коронавірусу, в ході якого пацієнтам дають плазму крові, взяту у людей, які одужали.

Як повідомляє Укрінформ, про це повідомляє NHK World.

Доктор Куцуна Сатосі з Національного центру глобального охорони здоров'я і медицини представив оновлену інформацію про дослідження. Він виступив на онлайн-симпозіумі, в якому взяли участь дослідники та лікарі з Японії і низки інших країн.

Плазма крові пацієнців, які одужали, містить антитіла, що можуть допомогти інфікованим людям боротися з коронавірусом.

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Куцуна повідомив, що 97 пацієнтів, які подолали COVID-19, здали свою плазму, яка була введена шести пацієнтам чоловічої статі.

Він сказав, що ні у одного з учасників досліджень не спостерігається відхилень від норми.

Куцуна сказав також, що центр планує ввести плазму крові приблизно 60 пацієнтам з помірними або більш вираженими симптомами, у яких спостерігається утруднене дихання, щоб визначити безпеку і ефективність цього методу лікування.

Фото: АА