Лікування COVID-19 плазмою крові: Японія отримала перші результати клінічних досліджень
Як повідомляє Укрінформ, про це повідомляє NHK World.
Доктор Куцуна Сатосі з Національного центру глобального охорони здоров'я і медицини представив оновлену інформацію про дослідження. Він виступив на онлайн-симпозіумі, в якому взяли участь дослідники та лікарі з Японії і низки інших країн.
Плазма крові пацієнців, які одужали, містить антитіла, що можуть допомогти інфікованим людям боротися з коронавірусом.
Куцуна повідомив, що 97 пацієнтів, які подолали COVID-19, здали свою плазму, яка була введена шести пацієнтам чоловічої статі.
Він сказав, що ні у одного з учасників досліджень не спостерігається відхилень від норми.
Куцуна сказав також, що центр планує ввести плазму крові приблизно 60 пацієнтам з помірними або більш вираженими симптомами, у яких спостерігається утруднене дихання, щоб визначити безпеку і ефективність цього методу лікування.
Фото: АА