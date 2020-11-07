«Мої думки тихі» виграли нагороду на кінофестивалі у Британії

Український фільм «Мої думки тихі» отримав нагороду Discovery Award на кінофестивалі Raindance Film Festival у Великій Британії.

Як передає Укрінформ, про це повідомив продюсер стрічки Дмитро Суханов у Фейсбук.

"Наш фильм «Мої думки тихі» отримав нагороду Discovery Award на культовому британському кінофестивалі Raindance", - повідомив він.

Він зазначив, що ця нагорода дається за дебютний фільм.

Raindance Film Festival – це незалежний кінофестиваль у Великій Британії. Щорічно фестиваль показує близько 100 повнометражних і 150 короткометражних кіноробіт. Після участі у цьому конкурсі фільми можуть бути представлені на премії «Оскар» і BAFTA.

Фільм «Мої думки тихі» вийшов в український прокат 16 січня. Це комедія про хлопця, який вирушає на Закарпаття записувати звуки українських тварин і дорогою відновлює стосунки з мамою.

Як повідомлялося, одну з головних ролей виконала франківська акторка Ірма Вітовська.