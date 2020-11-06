В Україні зніматимуть серіал про космос для французького мовника - Ткаченко

В Україні наступного року розпочнуться зйомки серіалу про космос для французького мовника «CANAL+».

Як передає Укрінформ, про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко написав у Фейсбуці.

"Новина про те, що в Україні запрацював механізм рібейтів, розходиться Європою. На замовлення популярного французького мовника «CANAL+» французький продакшн «Federation Entertainment» разом з компанією «Apple Tree Vision» готуються до зйомок в Україні нового англомовного серіалу про космос", - написав він.

Ткаченко додав, що це - шестисерійна детективна драма «Інфініті». Старт зйомок заплановано попередньо на березень 2021 року. Більшість серій зніматимуть в Україні, а частину в Казахстані на полігоні Байконур та у Парижі.

"Мав нагоду обговорити деталі серіалу з продюсерами Жаном-Шарлем Леві та Марком Лібертом. Команди претендують на рібейти. Також домовились, що до проєкту залучатимуть українських акторів та команди спеціалістів на майданчику", - зауважив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, у жовтні 2019 року Президент України підписав закон «Про внесення змін до Закону «Про державну підтримку кінематографії в Україні» щодо надання державної субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб’єктом кінематографії при виробництві (створенні) фільму в Україні», або закон про рібейти. Ним передбачається, що Україна повертатиме іноземним кіновиробникам 25% витрат на зйомку фільмів на її території. І ще 5% витрат у разі, якщо вони використовують для створення фільмів твори українських авторів чи сюжет про Україну.