Сенцов став лауреатом премії Вінценза у Польщі
Її буде вручено Сенцову 18 листопада під час Економічного саміту (Open Eyes Economy Summit) у Кракові, передає Укрінформ з посиланням на Onet.
“Цьогорічний лауреат Олег Сенцов поєднує артистичну діяльність з участю в боротьбі за свободу і базові права людини, особливо переслідуваних і репресованих осіб”,- пояснив цьогорічний вибір переможця голова Ради міста Кракова і голова комітету нагороди Вінценза Домінік Яськовєц.
Премія Вінценза у розмірі 40 тис. злотих (приблизно 300 тис. грн) вручається з 2005 року. Її лауреатами у різні роки були, зокрема, Сергій Жадан, Ярослав Грицак, Світлана Алексеієвич, Агнєшка Голланд, Кшиштоф Пендерецький тощо.
Станіслав Вінценз – відомий польський письменник, філософ і перекладач, який народився і тривалий час жив на Коломийщині. Він є автором тетралогії про Гуцульщину “На високій полонині”.