Сенцов став лауреатом премії Вінценза у Польщі

Український кінорежисер, колишній бранець Кремля Олег Сенцов став цьогорічним лауреатом премії імені Станіслава Вінценза, яку надає місто Краків.

Її буде вручено Сенцову 18 листопада під час Економічного саміту (Open Eyes Economy Summit) у Кракові, передає Укрінформ з посиланням на Onet.

“Цьогорічний лауреат Олег Сенцов поєднує артистичну діяльність з участю в боротьбі за свободу і базові права людини, особливо переслідуваних і репресованих осіб”,- пояснив цьогорічний вибір переможця голова Ради міста Кракова і голова комітету нагороди Вінценза Домінік Яськовєц.

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Премія Вінценза у розмірі 40 тис. злотих (приблизно 300 тис. грн) вручається з 2005 року. Її лауреатами у різні роки були, зокрема, Сергій Жадан, Ярослав Грицак, Світлана Алексеієвич, Агнєшка Голланд, Кшиштоф Пендерецький тощо.

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Станіслав Вінценз – відомий польський письменник, філософ і перекладач, який народився і тривалий час жив на Коломийщині. Він є автором тетралогії про Гуцульщину “На високій полонині”.