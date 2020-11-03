ЄС запускає цифрові кіноклуби, де крутитимуть й українські стрічки

Розпочинає свою роботу платформа AT Klub - мережа цифрових кіноклубів для країн ЄС. На ній розміщені фільми з України, Грузії, Азербайджану, Вірменії, Білорусі та Молдови.

Про це повідомляється на сайті кінокомпанії «Артхаус Трафік», передає Укрінформ.

«AT Klub надає віртуальним кіноклубам легальний доступ до якісного контенту. Цими кіноклубами можуть бути інституції (посольства, культурні центри, університети) або неформальні групи (коло друзів та колег), які перебувають на території країн - членів Європейського Союзу», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, платформа дозволяє створити власний віртуальний кіноклуб та, не виходячи з дому, безкоштовно та легально переглядати фільми разом із друзями й колегами. Для цього потрібно зайти на сайт, обрати фільм, створити подію і запросити людей до спільного перегляду.

Щоб відкрити для себе кінематограф країн-сусідів, у каталозі стрічок AT Klub користувачі з ЄС мають широкий вибір фільмів виробництва країн "Східного партнерства", які вже були відзначені на міжнародних кінофестивалях.

Глядачі зможуть ближче познайомитись з українським кіно, зокрема, з фільмами «Рівень чорного» Валентина Васяновича, «Дике поле» Ярослава Лодигіна, «Параджанов» Олени Фетісової, «Брама» Володимира Тихого.

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Грузія на платформі представлена комедійною драмою Русудан Чконії «Продовжуй посміхатись», комедією «Парад» Ніно Жванії та драмою «Біла, наче сіль» Кеті Мачаваріані. Азербайджанське кіно представлене драмою «Гранатовий сад» Ілгара Наджафа, а білоруське – комедіями «ГараШ» та «PARTY-ZAN фільм».

Проєкт реалізується Асоціацією «Сприяння розвитку кінематографа в Україні – дивись українське!» у партнерстві з «Артхаус Трафік» за підтримки House of Europe.