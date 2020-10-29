Укрінформ запускає фідбек-вікторину - "Ідіть на запах"

Ми вирішили організувати незвичну - поки що - для нас фідбек-вікторину. Так би мовити, на уважність та кмітливість.

20 жовтня 2020 року на сайті агенції “Укрінформ” з’явилося інтерв’ю знаного українського парфумера, парфумерного критика, митця Богдана Зубченка - “Хто володіє запахом, той володіє серцями людей”. Із заголовком редакція не промахнулася - відеорозмова із засновником першого національного бренду “BZ Parfums Bohdan Zubchenko since 1993” викликала інтерес у читача.

Продовжуючи експеримент, ми вирішили організувати незвичну - поки що - для нас фідбек-вікторину на нашій сторінці у Фейсбук.

Ми поставимо три запитання, і переможець (переможниця) знову отримає все. Спеціально до цього проєкту Богдан Зубченко виділив невеличкий фонд - унікальні авторські парфуми серії “Alea” (від лат. - “удача”, “щасливий жереб”).

Отже, якщо ви живете у Києві або неподалік від столиці, переходьте на нашу сторінку і пробуйте власні сили, тягніть щасливий жереб. Переможця (переможців) ми запросимо до “Укрінформу”, а Богдан Зубченко проведе фахову консультацію та особисто нагородить вас власними парфумами у travel-форматi. Більше того, щасливчики зможуть вибрати подарунок - чи аромат для себе, чи парфуми для коханої (коханого). На вибір!