Картини та інсталяції Сагайдаковського: Мистецький Арсенал запрошує на 3D-тур

У Мистецькому Арсеналі відтепер можна відвідати онлайн 4 тисячі квадратних метрів тотальної інсталяції «Андрій Сагайдаковський. Декорації. Ласкаво просимо!».

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Мистецького Арсеналу.

«Виставка львівського художника, що розташувалася в правому крилі столичного музейного комплексу, доступна у вигляді 3D-туру. Для віртуального перегляду доступні всі 9 залів виставки та вхідна зона. Відвідувачі можуть детально роздивитися живописні твори та інсталяції Андрія Сагайдаковського, його монументальний живопис на стінах Арсеналу. Також під час віртуальних відвідин можна скористатись аудіогідом — дізнатись про метод, інструменти, історії створення робіт та філософію художника», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, аудіогід начитав бренд-войс Мистецького арсеналу, відомий теле- і радіожурналіст Вадим Карп’як. Аудіогід доступний також і відвідувачам реальної виставки в просторі Арсеналу.

«Карантинні обмеження стали для нашої команди поштовхом для розширення своєї діяльності далеко за межі Києва. Раніше наші виставки і освітню програму могли відвідувати лише кияни чи гості столиці. Сьогодні ж будь-хто в Україні, зокрема і в рідному місті художника — Львові, може роздивитись проєкт цього фантастичного митця на віртуальній екскурсії, подивитись відеолекції і дискусії про контекст й історію Андрія Сагайдаковського, побувати в його майстерні, послухати його оповіді», — коментує директорка Мистецького арсеналу Олеся Островська-Люта.

Виставка «Андрій Сагайдаковський. Декорації. Ласкаво просимо!» є унікальною для Мистецького арсеналу, адже відомий львівський художник особисто долучився до її створення.

Куратори виставки - Соломія Савчук, Олександр Соловйов та Павло Гудімов. Віртуальний тур буде доступний і після закриття виставки 24 січня 2021 року.

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Проєкт реалізується за підтримки Українського культурного фонду.

Як повідомляв Укрінформ, Мистецький Арсенал відкрив 18 вересня праве крило – 9 анфіладних залів – для відвідувачів виставки «Андрій Сагайдаковський. Декорації. Ласкаво просимо!». Цей виставковий проєкт продовжує в Мистецькому Арсеналі лінію репрезентації визначних імен у новітній історії українського мистецтва, до якої належать персональні виставки «Олег Голосій. Живопис нон-стоп», «Кирил Проценко. Палкий» та «Олександр Гнилицький. Реальність ілюзії».