У Домі Франка у Львові відкрили виставку сучасного абстрактного живопису
Про це повідомила автор ідеї та куратор виставки Галина Новоженець, передає Укрінформ.
«Виставка "Ой у полі жито" представляє глядачеві сучасний абстрактний живопис, що інтерпретує українське народне мистецтво. Вже сама назва виставки підказує її зв'язок з фольклором, де традиційний вигук "ой" за строгою формулою визначає початок пісні. На виставці представлена плеяда сучасних митців, які свідомо чи несвідомо адаптували традиційні формули-структури народного мистецтва і трансформували їх в авторські живописні концепції», - повідомила Новоженець.
У Домі Франка у Львові відкрили виставку сучасного абстрактного живопису / Фото: Пресслужба Дому Франка
"Ой у полі жито" – третя виставка проєкту "У пошуках ідентичності", що розпочався з однойменної виставки у Львівському палаці мистецтв у липні 2017 року та продовжився у квітні 2019-го у Національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького виставкою "Мій Sakrum".
Проєкт послідовно представляє творчість сучасних митців, закорінену в українській сакральній та народній естетиці, і доводить актуальність мистецтва, що у формальний спосіб інтерпретує українську художню традицію.