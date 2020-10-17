В Домі Франка відкрили виставку сучасного абстрактного мистецтва «Ой у полі жито». Тут представлені роботи Володимира Патика, Романа Яціва, Галини Новоженець, Дениса Струка, Оксани Андрущенко та ще семи відомих українських художників не лише зі Львова, а й з Києва, Луцька, Одеси.

Про це повідомила автор ідеї та куратор виставки Галина Новоженець, передає Укрінформ.

«Виставка "Ой у полі жито" представляє глядачеві сучасний абстрактний живопис, що інтерпретує українське народне мистецтво. Вже сама назва виставки підказує її зв'язок з фольклором, де традиційний вигук "ой" за строгою формулою визначає початок пісні. На виставці представлена плеяда сучасних митців, які свідомо чи несвідомо адаптували традиційні формули-структури народного мистецтва і трансформували їх в авторські живописні концепції», - повідомила Новоженець.

У Домі Франка у Львові відкрили виставку сучасного абстрактного живопису / Фото: Пресслужба Дому Франка

"Ой у полі жито" – третя виставка проєкту "У пошуках ідентичності", що розпочався з однойменної виставки у Львівському палаці мистецтв у липні 2017 року та продовжився у квітні 2019-го у Національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького виставкою "Мій Sakrum".

Проєкт послідовно представляє творчість сучасних митців, закорінену в українській сакральній та народній естетиці, і доводить актуальність мистецтва, що у формальний спосіб інтерпретує українську художню традицію.