Король Нідерландів вибачився перед народом за відпустку в Греції під час карантину

Королю Нідерландів Віллему-Олександру довелося вибачатися перед громадянами за те, що під час карантину він із сім'єю поїхав до Греції на відпочинок.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише NOS.

“Короля критикують через осінню відпустку в Греції. Він показав, що у нього немає соціального контакту з народом”, - ідеться у статті.

Зазначається, що після хвилі критики королівська родина вирішила скасувати відпустку. І коли здавалося, що емоції вщухли, стало відомо, що дві старші дочки короля не повернулися разом з ним із Греції.

Король записав відеозвернення, де перепросив за відпустку в складний для країни час.

“Наша поїздка до Греції викликала бурхливу реакцію у багатьох нідерландців. Боляче, що ми зрадили вашу довіру. Попри те, що поїздка проходила відповідно до правил (карантину - ред.), було дуже неправильно не брати до уваги вплив нових обмежень та заходів на наше суспільство. Наше рішення повернутися було прийняте з усвідомленням того, що ми не мали їхати”, - визнав монарх.

Він наголосив, що продовжить працювати, аби стримати поширення коронавірусу, і кожен житель Нідерландів міг якнайшвидше повернутися до звичного життя.