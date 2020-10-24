Король Нідерландів вибачився перед народом за відпустку в Греції під час карантину
Як повідомляє Укрінформ, про це пише NOS.
“Короля критикують через осінню відпустку в Греції. Він показав, що у нього немає соціального контакту з народом”, - ідеться у статті.
Зазначається, що після хвилі критики королівська родина вирішила скасувати відпустку. І коли здавалося, що емоції вщухли, стало відомо, що дві старші дочки короля не повернулися разом з ним із Греції.
Король записав відеозвернення, де перепросив за відпустку в складний для країни час.
“Наша поїздка до Греції викликала бурхливу реакцію у багатьох нідерландців. Боляче, що ми зрадили вашу довіру. Попри те, що поїздка проходила відповідно до правил (карантину - ред.), було дуже неправильно не брати до уваги вплив нових обмежень та заходів на наше суспільство. Наше рішення повернутися було прийняте з усвідомленням того, що ми не мали їхати”, - визнав монарх.
Він наголосив, що продовжить працювати, аби стримати поширення коронавірусу, і кожен житель Нідерландів міг якнайшвидше повернутися до звичного життя.