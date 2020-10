Фільм «Як там Катя?» відібрали до кінофестивалю в Салоніках

Дебютний повнометражний художній фільм режисера Крістіни Тинькевич «Як там Катя?» відібрали до секції Agora Work-in-progress, що відбудеться в межах Міжнародного кінофестивалю в Салоніках (Thessaloniki International Film Festival).

Про це повідомляє пресслужба Державного агентства України з питань кіно, за підтримки якого створюється фільм, передає Укрінформ.

«Цьогорічний кінофестиваль у Салоніках триватиме з 5 до 15 листопада 2020 року», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, «Як там Катя?» – це психологічна драма, головною героїнею якої є лікар швидкої допомоги Анна. Вона шукає справедливості у цьому недосконалому світі. Мета Анни – покарати винних в ДТП, жертвою якої стала її донька Катя. Героїня намагається перемогти систему, проте й сама не помічає, як стає її частиною.

Кінопроєкт Тинькевич «Як там Катя?» став одним з переможців Одинадцятого конкурсного відбору Держкіно. Автори сценарію – Сергій Касторних, Юлія Гончар та Наталія Блок, продюсер – Ольга Матат, компанія «Евос фільм». Головну роль виконує Анастасія Карпенко.

Проєкт було розроблено в одній з найвпливовіших сценарних майстерень – Midpoint Feature Launch та представлено на багатьох міжнародних майданчиках, зокрема Thessaloniki’s Agora Crossroads Co-Production Forum, Karlovy Vary Eastern Promises (Works in Development), EAVE on Demand Kyiv, EWA Fest Forward. Кінопроєкт «Як там Катя?» став переможцем New Horizons Studio + (Best Pitch Award).

Зйомки стрічки відбулися влітку 2020 року. Зараз проєкт знаходиться на стадії постпродакшену. Фестивальний та кінотеатральний прокат заплановані на 2021 рік.

Thessaloniki International Film Festival – один із найбільш авторитетних кінофестивалів Південно-Східної Європи. У форумі Crossroads CoPro Forum Міжнародного кінофестивалю в Салоніках бере участь ще одна стрічка з України – фільм "Вакуум" режисера Єлизавети Сміт.