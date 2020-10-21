В голові людини виявили невідомий науці орган

Дослідники з Нідерландського інституту раку виявили всередині голови людини невідомий науці орган, схожий на слинні залози.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

Новий орган, довжина якого майже 3,81 см, був виявлений під час обстеження пацієнтів з раком простати за допомогою сканера PSMA PET-CT. Для підтвердження було проскановано сотню пацієнтів, і у всіх них виявлено ці структури.

Науковці також провели розтин двох тіл в області носоглотки, під час якого теж виявлено цей орган.

За даними науковців, новому органу дали назву «трубчасті залози», оскільки вони розташовані над трубчастим валиком.

Ймовірно, нововиявлені структури потрібні організму для змазування верхньої частини горла, за носом і ротом.

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Крім того, відкриття нідерландських вчених може допомогти зменшити побічні ефекти від деяких методів лікування раку.

Фото: The Netherlands Cancer Institute