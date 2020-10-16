У Білорусі розробили біочіп для вивчення мозку

Білоруські вчені розробили спеціальний біочіп для вивчення функцій головного мозку.

Як передає Укрінформ, про це БЕЛТА повідомила вчений секретар Інституту фізіології НАН Білорусі Маргарита Досіна.

"Унікальність цього біочіпа в тому, що він може не тільки реєструвати електричні показники (клітини мозку належать до електрозбудливих тканин, тобто передають електрику - ред.), а й навчати стовбурові клітини. Тобто ми можемо проводити переддиференціювання стовбурових клітин у нейрогенному напрямку та отримувати нервові клітини і тканини", - сказала вона.

Вчена акцентувала увагу на тому, що сьогодні весь світ намагається мінімізувати кількість експериментів на тваринах, створити моделі, які дозволять перейти від in vivo (всередині живого організму) до in vitro (поза живим організмом).

"Наприклад, якщо нам треба провести експерименти, пов'язані з епілепсією, ми можемо покласти такий шматочок мозку на біочіп і за допомогою цієї моделі вивчити ефективність дії різних лікарських препаратів", - додала Досіна.

В Інституті фізіології НАН розроблено біопринтер, на якому можна друкувати шматочки тканини, в тому числі певні ділянки мозку.