Франшизу «Форсаж» планують завершити 11 фільмом
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Variety.
Лін, який був режисером третього, четвертого, п’ятого, шостого та дев’ятого фільмах «Форсажу», точно зніме ще 10-й та останній 11-й фільм. Проте, подальша доля одного з найвідоміших фільмів у світі залишається невідомою.
Зазначається, що 9-й фільм «Форсажу» повинен був бути представлений на початку цього року, проте через пандемію коронавірусу його відклали до 21 травня наступного року.
Як відомо, «Форсаж» (англ. The Fast and the Furious;) — американська медіафраншиза, що складається на даний момент з восьми повнометражних і двох короткометражних фільмів, випущених з 2001 по 2019. Є найбільш прибутковою франшизою студії Universal — загальні збори всіх частин складають 2,3 млрд доларів США.