Франшизу «Форсаж» планують завершити 11 фільмом

Кінорежисер стрічки «Форсаж» Джастін Лін планує зняти ще два останніх фільми найуспішнішої франшизи студії Universal.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Variety.

Лін, який був режисером третього, четвертого, п’ятого, шостого та дев’ятого фільмах «Форсажу», точно зніме ще 10-й та останній 11-й фільм. Проте, подальша доля одного з найвідоміших фільмів у світі залишається невідомою.

Зазначається, що 9-й фільм «Форсажу» повинен був бути представлений на початку цього року, проте через пандемію коронавірусу його відклали до 21 травня наступного року.

Як відомо, «Форсаж» (англ. The Fast and the Furious;) — американська медіафраншиза, що складається на даний момент з восьми повнометражних і двох короткометражних фільмів, випущених з 2001 по 2019. Є найбільш прибутковою франшизою студії Universal — загальні збори всіх частин складають 2,3 млрд доларів США.