Чи замислювалися ви, якими мають бути відносини між людьми?

Господь наш Ісус Христос дає просту настанову, значення якої, проте, важко переоцінити, і саме тому її дуже влучно називають «золотим правилом»: «Як хочете, щоб робили вам люди, так і ви робіть їм» (Лк. 6: 31).

Найперше, слід звернути увагу на те, у який спосіб воно сформульоване, а саме: в основу, як джерело наших дій покладене наше ставлення до інших.

Зауважимо: не ставлення інших людей до нас, але наше – до інших людей. Цей момент є дуже важливим і принциповим, бо найчастіше причиною примноження гріхів, ненависті та зла серед людей є застосування принципу удаваної справедливості. Ми чинимо з іншими так, як вони поступають з нами, і якщо роблять щодо нас якусь несправедливість чи зло – чи не вважаємо ми справедливим відповісти кривдникам нашим тим самим? І коли ми відповідаємо на кривду, то ті, хто нас скривдив, почуваються ображеними, а відтак вважать справедливим здійснити відплату, помститися за образу.

Саме тому початком і основою «золоте правило» покладає не ставлення інших людей до нас, а нас самих – до інших. Якщо бажаємо, щоби до нас були милосердні, вдячні, терпеливі, щедрі, уважні, люблячі – все це маємо робити у ставленні до інших людей, навіть тоді, коли нічого подібного не маємо у ставленні інших до нас самих. Тому, знаючи, чого ми не бажаємо для себе самих, можемо навіть без вивчення спеціальних настанов і приписів, заповідей та канонів легко і ясно зрозуміти, як нам треба діяти, а чого слід уникати. І так маємо чинити у стосунках між усіма людьми, при чому в кожній людині ми маємо бачити своїх братів та сестер, адже маємо єдиного Отця – Бога, Який сотворив усіх нас, Своїх дітей. Добро і благодійність також треба виявляти не лише до добрих і вдячних, але навіть і до негідних, і до ворогів. Бо цим ми наслідуємо милосердя Боже, яке виявляється не за достоїнством, а лише як акт жертовної любові.

Тож нехай Господь допоможе нам втілювати всі ці знання у практичному житті, у повсякденних справах, у ставленні до всіх людей, які трапляються нам на життєвому шляху. Ми не можемо змінити весь світ, ми не можемо усіх грішників відвернути від зла чи всеосяжно зупинити дію гріха у світі. Але те, що ми справді можемо і до чого здатний кожен з нас вже сьогодні й зараз – це змінювати самих себе, зробивши «золоте правило» дійсно щоденним правилом власного життя.

Повний текст недільної проповіді читайте на сайті Православної Церкви України.

Митрополит Епіфаній

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