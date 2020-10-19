Якими мають бути відносини між людьми?

Якими мають бути відносини між людьми?

Митрополит Епіфаній Митрополит Епіфаній
Укрінформ
Чи замислювалися ви, якими мають бути відносини між людьми?

Господь наш Ісус Христос дає просту настанову, значення якої, проте, важко переоцінити, і саме тому її дуже влучно називають «золотим правилом»: «Як хочете, щоб робили вам люди, так і ви робіть їм» (Лк. 6: 31).

Найперше, слід звернути увагу на те, у який спосіб воно сформульоване, а саме: в основу, як джерело наших дій покладене наше ставлення до інших.

Зауважимо: не ставлення інших людей до нас, але наше – до інших людей. Цей момент є дуже важливим і принциповим, бо найчастіше причиною примноження гріхів, ненависті та зла серед людей є застосування принципу удаваної справедливості. Ми чинимо з іншими так, як вони поступають з нами, і якщо роблять щодо нас якусь несправедливість чи зло – чи не вважаємо ми справедливим відповісти кривдникам нашим тим самим? І коли ми відповідаємо на кривду, то ті, хто нас скривдив, почуваються ображеними, а відтак вважать справедливим здійснити відплату, помститися за образу.

Саме тому початком і основою «золоте правило» покладає не ставлення інших людей до нас, а нас самих – до інших. Якщо бажаємо, щоби до нас були милосердні, вдячні, терпеливі, щедрі, уважні, люблячі – все це маємо робити у ставленні до інших людей, навіть тоді, коли нічого подібного не маємо у ставленні інших до нас самих. Тому, знаючи, чого ми не бажаємо для себе самих, можемо навіть без вивчення спеціальних настанов і приписів, заповідей та канонів легко і ясно зрозуміти, як нам треба діяти, а чого слід уникати. І так маємо чинити у стосунках між усіма людьми, при чому в кожній людині ми маємо бачити своїх братів та сестер, адже маємо єдиного Отця – Бога, Який сотворив усіх нас, Своїх дітей. Добро і благодійність також треба виявляти не лише до добрих і вдячних, але навіть і до негідних, і до ворогів. Бо цим ми наслідуємо милосердя Боже, яке виявляється не за достоїнством, а лише як акт жертовної любові.

Тож нехай Господь допоможе нам втілювати всі ці знання у практичному житті, у повсякденних справах, у ставленні до всіх людей, які трапляються нам на життєвому шляху. Ми не можемо змінити весь світ, ми не можемо усіх грішників відвернути від зла чи всеосяжно зупинити дію гріха у світі. Але те, що ми справді можемо і до чого здатний кожен з нас вже сьогодні й зараз – це змінювати самих себе, зробивши «золоте правило» дійсно щоденним правилом власного життя.

Повний текст недільної проповіді читайте на сайті Православної Церкви України.

Митрополит Епіфаній
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* Точка зору автора може не збігатися з позицією агентства
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