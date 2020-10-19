На плато Наска знайшли ще один малюнок - кішку завдовжки майже 40 метрів
Укрінформ
На плато Наска в південній частині Перу археологи виявили гігантське зображення кішки віком понад 2 тисячі років.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.
Малюнок - геогліф - виявили на одному зі схилів під час робіт з реставрації оглядового майданчика. За інформацією міністерства культури Перу, йому загрожувало зникнення через природну ерозію.
Завдовжки малюнок кішки сягає 37 метрів.
Як повідомляється, за стилістичними особливостями зображення належить до найдавніших на плато Наска, його вік - понад 2 тисячі років.
Фото: Oficina de comunicación e imagen/Gob.pe