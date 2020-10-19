На плато Наска знайшли ще один малюнок - кішку завдовжки майже 40 метрів

На плато Наска в південній частині Перу археологи виявили гігантське зображення кішки віком понад 2 тисячі років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Малюнок - геогліф - виявили на одному зі схилів під час робіт з реставрації оглядового майданчика. За інформацією міністерства культури Перу, йому загрожувало зникнення через природну ерозію.

Завдовжки малюнок кішки сягає 37 метрів.

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Як повідомляється, за стилістичними особливостями зображення належить до найдавніших на плато Наска, його вік - понад 2 тисячі років.

Фото: Oficina de comunicación e imagen/Gob.pe