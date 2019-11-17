Японські науковці знайшли майже півтори сотні нових знаків на плато Наска

Технологія штучного інтелекту допомогла вченим з Японії виявити майже 150 нових геогліфів на плато Наска в Перу.

Про це повідомляє NHK.

«Група японських учених, яка проводить дослідження плато Наска в Перу, виявила 143 нові геогліфи. Про це оголосила група вчених з університету Ямагата на чолі з професором Масато Сакаї», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, знайдені геогліфи (нанесені на землю геометричні або фігурні візерунки) являють собою зображення людей, птахів, тварин - у тому числі котів.

Науковці повідомили, що для аналізу отриманих даних вони використовували технологію штучного інтелекту, розроблену однією з компаній, що працює у сфері інформаційних технологій.