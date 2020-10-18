«Піккардійська Терція» відзначить своє 28-річчя концертом у Львові

У неділю, 18 жовтня, вокальна формація «Піккардійська Терція» відсвяткує у рідному Львові свій 28-й день народження.

Про це повідомила Укрінформу PR-менеджер колективу Галина Гузьо.

«Святкування відбудеться на сцені – сольний концерт «піккардійців» пройде у новій львівській локації Ennio Event Square (вул. Джерельна, 22)», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, свій день народження «Терція» традиційно відзначає 24 вересня – у день, коли 1992 року відбувся перший публічний виступ колективу.

«Давно ми уже не бачилися із львів’янами на живих концертах, тому з нагоди власних уродин заспіваємо як свої найкращі пісні, так і ті твори, які рідко виконуємо на сольних виступах. Обов’язково прозвучать «Сядеш у поїзд», «Пустельник», «Берег ріки», «Старенький трамвай»… Одне слово, заспіваємо все те, що люди люблять і чого від нас чекають, за чим уже встигли за час карантину скучити. Нарешті, разом поспіваємо, обміняємося гарним настроєм і вітаннями-побажаннями!» - коментує художній керівник «Піккардійської Терції» Володимир Якимець.

На час карантину «Піккардійській Терції», як і багатьом іншим українським артистам, довелося скасувати або перенести заплановані концерти у містах України та закордонні гастролі. Але ця вимушена концертна перерва спонукала акапельний колектив до цікавих експериментів. Так, у червні артисти стали першими, хто у Львові наважився на сольний автоконцерт на даху. І «Терція» не просто зібрала аншлаг слухачів в автомобілях, а й дала початок успішному продовженню цього нового розважального формату.

Також у червні формація дала великий онлайн-концерт, зібравши в мережі понад 100 тисяч переглядів. Цей виступ транслювали одночасно в Україні, США, Канаді та ОАЕ. А в серпні «піккардійці» стали відкриттям нового концертного формату в Києві під назвою «Дистанція», який відбувався на «Арт-Заводі Платформа».

Порадував за час карантину своїх шанувальників чоловічий секстет і пісенною новинкою – піснею «Розпрощався стрілець», що стане офіційним саундтреком до нового українського фільму «Інший Франко», прем’єра якого запланована на серпень 2021 року.