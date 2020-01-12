"Піккардійська терція" заспіває із незрячими дітьми у Рівному

У Рівненському облмуздрамтеатрі із новим різдвяним проєктом 12 січня виступатимуть «Піккардійська терція» і 12 незрячих дітей з різних областей України.

Про це театр повідомляє у Facebook.

«Казка на білих лапах» - це новий емоційний різдвяний проєкт за участі вокальної формації «Піккардійська терція» і 12 незрячих дітей віком від 4 до 12 років з різних міст України: Рівного, Львова, Тернополя, Івано-Франківська, Дніпра, Миколаїва, Харкова. У програмі звучатимуть хіти «Піккардійців» і прем’єра 9 нових різдвяних пісень. Їх виконуватимуть незрячі діти як солісти «Піккардійської терції», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що автор музики до прем’єрних пісень, Славко Нудик – соліст Вокальної формації «Піккардійська терція».

Артисти готують для глядачів цікаві презенти і бонуси, які розігруватимуться під час концерту.

Організатори концерту вважають, що це справді унікальне і дуже добре сценічне дійство, яке змінить не одну людину і навчить «бачити» тих, хто вважає себе зрячим.

Як повідомляло агентство, Православна церква України на чолі з митрополитом Епіфанієм підтримала мистецький проєкт «Казка на білих лапах», в рамках якого незрячі діти з різних куточків країни записали альбом різдвяних пісень.

Ще на початку минулої осені у Львові Блаженнійший митрополит Епіфаній благословив цю справу та особисто кожну незрячу дитину, яка взяла участь у записі альбому.

У ПЦУ зазначають, що інклюзивний мистецький проєкт «Казка на білих лапах» є свідченням того, що люди з інвалідністю мають надзвичайний творчий потенціал та створюють унікальні твори мистецтва.