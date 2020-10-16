У деяких діснеївських мультфільмах з’явилася помітка про расистський контент
Як передає Укрінформ із посиланням на Reuters, при перегляді цих мультфільмів можна побачити відповідний дисклеймер.
«Ця програма демонструється в тому вигляді, в якому вона була створена. Вона може містити застарілі культурні установки», - застерігається в новій помітці.
Зокрема, на своєму вебсайті представники компанії уточнили, що в мультфільмі про Пітера Пена можна побачити расистське та стереотипне зображення корінних американців. У «Леді та Блудьку» і «Котах-аристократах» зустрічаються карикатурні зображення персонажів азійського походження - сіамських котів. У «Дамбо» персонаж ворони на ім'я Джим є карикатурою на афроамериканців.
«Ці стереотипи були неправильними тоді і є помилковими зараз. Замість того, щоб видаляти цей вміст, ми хочемо показати його шкідливий вплив, вчитися на ньому та ініціювати обговорення з метою створення інклюзивнішого майбутнього», - зазначили в Disney.
Як повідомляв Укрінформ, раніше з платформи стрімінгового сервісу HBO Max у США зняли фільм «Віднесені вітром» через його «расові забобони».
У HBO Max заявили, що фільм у 1939 році був «продуктом свого часу» і продемонстрував «етнічні та расові забобони», які «були неправильними тоді і є помилковими зараз».
На головному фото: мультфільм "Коти-аристократи" (1970)