Вайнштейну пред'явили нові звинувачення в зґвалтуваннях

У США продюсеру Харві Вайнштейн пред'явлені звинувачення в сексуальних злочинах ще за шістьма пунктами.

Як інформує Укрінформ, про це 2 жовтня повідомляє Reuters з посиланням на заяву прокурора американського округу Лос-Анджелес, штат Каліфорнія Джекі Лейсі.

"Готовність цих останніх жертв дати свідчення проти впливової людини дає нам додаткові докази, необхідні для створення переконливої кримінальної справи", - сказала Лейсі.

За її словами, нові звинувачення стосуються шести епізодів більш ніж десятирічної давності. Як пише Los Angeles Times, йдеться про злочини сексуального характеру відносно двох жінок.

За версією слідчих, в період з вересня 2004 року до вересня 2005 року Вайнштейн згвалтував жінку в одному з готелів Беверлі-Хіллз. У другому випадку, як стверджує слідство, продюсер згвалтував іншу жінку в листопаді 2009 і листопаді 2010 року.

Представники Вайнштейна не прокоментували ці звинувачення.

Нагадаємо: американський кінопродюсер Гарві Вайнштейн, якого десятки жінок звинуватили у сексуальних домаганнях, 11 березня отримав вирок Верховного суду Мангеттена — 23 роки позбавлення волі. Хвиля звинувачень у сексуальних домаганнях почалася у США після публікації New York Times восени 2017 року про домагання з боку Харві Вайнштейна. Зокрема, його звинуватили акторки Анджеліна Джолі й Гвінет Пелтроу.