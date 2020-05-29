Вайнштейна звинуватили у зґвалтуванні ще чотири жінки, одній було 17 років

Колишнього голлівудського продюсера Гарві Вайнштейна, засудженого до 23 років в'язниці за зґвалтування і сексуальні домагання, звинуватили у нападі ще чотири жінки.

Про це повідомляє видання Variety.

"Гарві Вайнштейн, який зараз відбуває 23-річний термін ув'язнення за зґвалтування, був звинувачений у новому судовому позові у четвер, згідно з яким він зґвалтував ще чотирьох жінок, одній з яких на той момент було лише 17 років (в 1994 році – ред.)", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, чотири жінки, імена яких не повідомляються, заявляють про сексуальні напади та зґвалтування з боку Вайнштейна, які відбувалися в період з 1984 по 2013 роки. Деякі з них сталися після зустрічей з Вайнштейном на Каннському і Венеційському кінофестивалях.

За словами однієї з жертв, Вайнштейн запросив її в свій готельний номер, щоб обговорити потенційну карʼєру в кінематографі. Потім він змусив її віддати йому водійські права і сказав, що «якщо вона колись розповість про те, що відбулось, то він не тільки позбавить її карʼєри в кінематографі, але і попросить своїх "колег" побити її або членів її сімʼї".

У позові також згадуються брат Вайнштейна Боб, компанія Miramax та студія Disney. Зазначається, що всі вони мали знати про неприпустимі схильності Гарві Вайнштейна.

Як повідомляв Укрінформ, у лютому суд визнав Вайнштейна винним у сексуальних домаганнях і зґвалтуванні та засудив одного з колись найвпливовіших кінопродюсерів світу до 23 років ув’язнення.

Зараз він знаходиться у в'язниці суворого режиму Wende в місті Олден штату Нью-Йорк.

Фото: Stephanie Keith/Getty Images