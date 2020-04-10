Вайнштейн вилікувався від коронавірусу у в'язниці

Харві Вайнштейн, колишній голлівудський продюсер, засуджений до 23 років в'язниці за згвалтування і сексуальні домагання, вилікувався від коронавірусу.

Про це повідомляє Fox News.

«Харві Вайнштейн пережив коронавірус і вийшов з 14-денного карантину у виправній установі Wende», - йдеться в повідомленні.

За словами представника засудженого, «він був звільнений з медичної ізоляції», і тепер його стан вважається задовільним.

Хвороба Вайнштейна проходила безсимптомно.

Як відомо, Вайнштейн знаходиться у в'язниці суворого режиму Wende в місті Олден штату Нью-Йорк, 23 березня у нього підтвердили позитивний результат на COVID-19.

Фото: Stephanie Keith/Getty Images