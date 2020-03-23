Засуджений за згвалтування Вайнштейн заразився коронавірусом - ЗМІ

Колишній голлівудський продюсер Гарві Вайнштейн, якого засудили до 23 років ув'язнення за згвалтування і сексуальні домагання, заразився коронавірусом.

Про це повідомляє BBC.

«Колишній продюсер Голлівуду Гарві Вайнштейн, засуджений за сексуальні домагання, отримав у в’язниці позитивний результат тесту на коронавірус», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що колишнього продюсера ізолювали в день його народження, 19 березня.

Вайнштейн перебуває у в'язниці суворого режиму Венде в місті Олден штату Нью-Йорк. Тут виявили Covid-19 у ще одного ув'язненого.

Як повідомлялося, у лютому суд визнав Вайнштейна винним у сексуальних домаганнях і зґвалтуванні та засудив одного з колись найвпливовіших кінопродюсерів світу до 23 років ув’язнення.