На День Захисника презентують оперу, присвячену Василю Сліпаку

Відео-прем'єру Молодої опери «Ukraine – Terra Incognita», створеної за підтримки Українського культурного фонду, презентують 14 жовтня. Вона присвячена українському співаку і воїну, солісту Паризької опери Василю Сліпаку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляють організатори дійства у Фейсбуці.

«Опера-міф «Ukraine – Terra Incognita» присвячена українському співаку і воїну, солісту Паризької опери Василеві Сліпаку, та всім добровольцям, які захищали і захищають Україну. Незвична сучасна опера поєднала архаїчний спів давніх українських пісень, симфонічну музику, фрі-джаз, відеоарт та футурофолкові костюми. Ритуальні, рекрутські, козацькі, чумацькі, колискові, любовні пісні, що сягають корінням сотень років, проростуть у вишуканій формі сучасної опери», – йдеться у повідомленні.

На День захисника України презентують сучасну оперу присвячену Василю Сліпаку / Фото: Молода опера "Ukraine - Terra Incognita"

Авторка проєкту, режисерка - Уляна Горбачевська, композиторка - Марія Олійник.

Надалі планують презентувати оперу в найпрестижніших залах світу. Зокрема, для команди проєкту дуже важливою є постановка в Парижі, де Василь Сліпак співав і жив майже 20 років.

Відеопрем'єру можна буде переглянути 14 жовтня, о 10 год. в Ютубі.