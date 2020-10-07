Закарпатський школяр став переможцем всеукраїнського конкурсу повітряних зміїв

Крістіан Ремецкі, школях з Ужгородського району, став переможцем всеукраїнського конкурсу повітряних зміїв.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Українська асоціація повітряних зміїв на офіційній сторінці у Фейсбуці.

“Розпочалися нагородження першого всеукраїнського конкурсу Асоціації повітряних зміїв серед дітей на найкращий авторський повітряний змій "Зоряний кайт 2019–2020"! Диплом першого ступеня конкурсу та сертифікат на 1000 грн для реалізації власного конкурсного проєкту отримав Крістіан Ремецкі із села Концово на Закарпатті” - йдеться в повідомленні.

Як повідомили в Асоціації, Крістіан – талановитий учень 8-го класу Концівської ЗОШ, гуртківець Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Диплом і сертифікат хлопцю урочисто вручили під час нещодавного відзначення Дня учителя в його школі.

Робота, нагороджена першою премією "Зоряного Кайта", виконана під науковим керівництвом досвідченого педагога – Василя Якимовчиа.

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Як зазначив голова журі конкурсу, президент Української асоціації повітряних зміїв Павло Шмулевич, унікальна конкурсна робота Крістіана вразила міжнародне журі

“Дуже хотілося б, щоб наш переможець завершив конструювання розробленої моделі. Впевнений, цей власноруч створений кайт продемонструє класний політ!” - сказав він.

В Українській асоціації повітряних зміїв вважають, що такий авторський повітряний змій, як створив Крістіан, був би вартий уваги кількох престижних міжнародних фестивалів повітряних зміїв.