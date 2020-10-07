Офлайн і онлайн: у Франківську вихідними стартує фестиваль «Межа»

В Івано-Франківську, який знаходиться у помаранчевій зоні епідеміологічної небезпеки, 10 та 11 жовтня проведуть фестиваль-переберію міських культур «Межа», в рамках якого підготовлені також онлайн та офлайн заходи.

Про це на пресконференції в Івано-Франківську розповіли організатори фестивалю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Фестиваль відбудеться, не зважаючи на карантинні перипетії. Як запланували, 10-11 жовтня у середмісті Івано-Франківська, колишнього Станіславова, відбудеться фестиваль-переберія міських культур «Межа». Насправді все вже готово. Є заходи і офлайн, і онлайн. Ті, хто не ризикує в місто вийти під час карантину, може дивитись наші події вдома з гаджетів. Тим, хто впевнено може виходити, то, за дотримання карантинних вимог, їх чекають цікаві, емоційні та атмосферні заходи в міському середовищі», - повідомив директор КП «Простір інноваційних креацій «Палац» Володимир Гайдар.

Важливою складовою фестивалю стане театр. Відтак, виставу Франківського драмтеатру «Фелікс Австрія» франківці зможуть переглянути онлайн на сторінці фестивалю у Фейсбуці. Театр «живих скульптур» дивуватиме глядачів на сцені фестивалю між скверами імені Міцкевича та Руської Трійці. Натомість головною локацією фестивалю «Межа» стане територія колишнього Палацу Потоцьких. Саме тут відбудуться більшість музичних виступів. Очікують гурти ROCK-H, Luiku, Рок-вар’яте Кораллі, Пиріг і Батіг, Пирятин (18+) та інші.

«Це середовища має дати нові можливості Франківську, враховуючи традиції минулого і те, що місто завше було на перетині міських та національних культур. Мені особливо приємно, що Івано-Франківськ став українським містом. Під час цього фестивалю ми зможемо побачити українську міщанську традицію, бо побутує думка, що українці підтримують лише селянську культуру. Це – неправда», - стверджує Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.

Він зауважив, що фестиваль відбудеться у переддень річниці створення Івано-Франківської ОТГ, 9 жовтня. І це, каже, буде вже його п’ята хвиля в історії розширення меж міста.

Заходи фесту відбуватимуться з 12 години і до пізньої ночі. Кульмінацією дійства стане «Парад епох», який стартуватиме 11 жовтня о 18.30 з території Палацу Потоцьких і пройде через вулиці Шпитальну, Грушевського, Незалежності та Мазепи до фортечної галереї Бастіон.

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«У ході візьмуть участь наші два театри: драмтеатр і театр ляльок, колективи, які до нас приїдуть, фантастичний військовий оркестр, а тому нас почують здалеку, трембітарі, люди на ходулях. Учасники, які будуть одягнені в костюми різних стилів, створять неймовірну атмосферу. Сподіваємось, оця яскрава хода і стане «Парадом епох». Завершиться вона на площі Бастіону, де ми сформуємо контур ідеального міста Івано-Франківська, яким воно було свого часу. Учасники ходи вибудують живий ланцюг і засвітять у небо ліхтарики, створивши реконструкцію Станіславівської фортеці», - розповідає менеджерка проєкту Людмила Лінник.

«У кожного міста має бути свій карнавал. Так було завше. Якщо люди сподіваються, що цей фестиваль випрацює нам багато нових традицій, то мої сподівання в тому, що цей фестиваль радше нагадає нам про ті традиції, які тут були. Наша ідея була в тому, щоб поєднати і музику, і ремесла, і ярмарок , і усе, що було присутнім в міському середовищі. Оця хода, яку ми робимо, у Франківську зазвичай відбувалась на Зелені свята. Традиція спільної ходи належала українському населенню міста ще з 18 століття. Це був період, коли люди у жовтні тішились закінченню робочого року. Вуличний театр був завше невід’ємною частиною міських атракцій», - стверджує менеджер проєкту Остап Українець.

Організатори наголошують, що усі заходи фестивалю будуть відбуватись з дотриманням маскового режиму та необхідної дистанції. За цим буде стежити муніципальна поліція та волонтери. Людей запрошують виходити, створивши свій образ, притаманний давній культурі та традиціям Франківська. Розвагою на фестивальних вулицях стане ватажок опришків Пинтя Хоробрий – лялька, яку визначили символом фестивалю «Межа». Обіцяють, що Пинтя з’являтиметься несподівано, щоб смішити та дивувати людей.

Фестиваль «Межа» відбудеться за підтримки Українського культурного фонду у співфінансуванні з Івано-Франківською міською радою. Загальний кошторис фесту складає близько 2 млн грн.

Фото Ірини Дружук