Важка ковдра допомагає побороти безсоння

Шведські науковці виявили, що важкі ковдри допомагають боротися з безсонням: у людей, які сплять під ковдрою вагою у 6-8 кг, суттєво покращується якість сну.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється в новому дослідженні, опублікованому в Journal of Clinical Medicine Sleep.

Всього у дослідженні взяли участь 120 дорослих (68% жінок, 32% чоловіків), яким раніше діагностували клінічне безсоння та супутні психічні розлади: депресію, біполярний розлад, синдром дефіциту уваги й гіперактивність та тривожність. Учасникам було приблизно 40 років.

Експеримент відбувався у 2 етапи. Під час першого їх випадковим чином розділили на дві групи: одна частина чотири тижні спала з ковдрою у 8 кг, для 10 людей цієї ваги виявилося занадто і вони отримали 6-кілограмову ковдру. Інша група спала з легкою ковдрою - 1,5 кг.

За 4 тижні майже у 60% учасників із важкими ковдрами зменшилося безсоння, натомість в іншій групі безсоння зменшилося лише у 5,4%.

Другий етап тривав рік. Усі учасники могли обрати, під якою ковдрою вони будуть спати. Їм пропонували чотири на вибір: 6 і 8 кг та 6,5 і 7 кг. Вчені кажуть, що більшість людей обирали важчу ковдру, лише один учасник припинив експеримент через відчуття тривоги.

В учасників, які тільки після першого етапу почали спати під важкими ковдрами, теж зменшився рівень безсоння. Через 12 місяців про покращення сну повідомили 92% людей, які спали під важкими ковдрами. Крім безсоння, у людей зменшилися симптоми психічних розладів, вони повідомляли про меншу сонливість удень.

Доктор Вільям Макколл із Медичного коледжу штату Джорджія у США, який не брав участі в дослідженні, пояснює, чому важкі ковдри виявилися ефективними. Він пише у науковому коментарі, що «дотик — це основна потреба, яка забезпечує комфорт і спокій». Таким чином важчі ковдри сильніше доторкаються до тіла людини й вона відчуває себе спокійніше. Макколл просить постачальників ковдр взяти до уваги це дослідження.