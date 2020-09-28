Оголосили номінантів на третю національну премію кінокритиків “Кіноколо”

Оголошено номінантів на третю Національну премію кінокритиків “Кіноколо”, нагородження якою відбуватиметься в рамках 4-го кінофестивалю «Київський тиждень критики», який пройде у кінотеатрі «Жовтень» з 22 по 28 жовтня.

Про це Укрінформу повідомили в компанії Arthouse Traffic, яка є організатором кінофестивалю.

Лідерами за кількістю номінацій стали драма «Погані дороги» Наталії Ворожбит (6 номінацій), драма «Атлантида» Валентина Васяновича (4 номінації) та документальна стрічка «Земля блакитна, ніби апельсин» Ірини Цілик (3 номінації).

Переможці будуть традиційно оголошені на церемонії нагородження перед відкриттям фестивалю «Київський тиждень критики» – 22 жовтня.

Премія присуджується у номінаціях за найкращі повнометражний ігровий фільм, короткометражний ігровий фільм, документальний фільм, анімаційний фільм, відкриття року, режисера, акторку та актора.

Організаторами премії “Кіноколо” виступають Спілка кінокритиків України, Асоціація «Сприяння розвитку кінематографа в Україні – дивись українське!» та компанія «Артхаус Трафік» за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Таким чином, у списку номінантів:

Найкращий повнометражний ігровий фільм:

«Атлантида» – режисер Валентин Васянович; «Погані дороги» – режисер Наталка Ворожбит; «Пофарбоване пташеня» – режисер Вацлав Марула; «Ціна правди» – реж. Аґнєшка Голланд.

Найкращий короткометражний ігровий фільм:

«Бульмастиф» – реж. Анастасія Буковська; «Нетерпимість» – реж. Станіслав Битюцький; «Схрон» – реж. Оксана Войтенко; «Чачьо» – реж. Віталій Гавура.

Найкращий документальний фільм:

«В.Сильвестров» – реж. Сергій Буковський; «Зарваниця» – реж. Роман Хімей; «Земля блакитна, ніби апельсин» – реж. Ірина Цілик; «Поїзд: Київ-Війна» – реж. Корній Грицюк.

Найкращий анімаційний фільм:

«Вигаданий пейзаж» – реж Микита Лиськов; «Віктор_Робот» – реж. Анатолій Лавренішин; «Прізвище в кишені» – реж. Степан Коваль; «Сурогат» – реж. Стас Сантімов.

Відкриття року:

«Віктор_Робот» – реж. Анатолій Лавренішин; «Зарваниця» – реж. Роман Хімей; «Земля блакитна, ніби апельсин» – реж. Ірина Цілик; «Погані дороги» – реж. Наталка Ворожбит.

Найкращий режисер:

Валентин Васянович – «Атлантида»; Ірина Цілик – «Земля блакитна, ніби апельсин»; Наталія Ворожбит – «Погані дороги»; Сергій Буковський – «В.Сильвестров».

Найкращий актор:

Андрій Римарук – «Атлантида»; Ахтем Сеітаблаєв – «Ми є. Ми поруч.»; Євген Ламах – «Бульмастиф»; Юрій Кулініч – «Погані дороги».

Найкраща акторка:

Людмила Білека – «Атлантида»; Марина Кошкіна – «Забуті»; Оксана Вороніна (посмертно) – «Погані дороги»; Оксана Черкашина – «Погані дороги».

Читайте також: У Києві презентувати стрічку The Wrong Place про справу нацгвардійця Марківа

Національна премія кінокритиків “Кіноколо” – щорічна премія, заснована у 2018 році, що визначає досягнення українського кінематографа та діячів кіноіндустрії за останній рік від імені спільноти кінокритиків України. У 2019 році найкращим фільмом року стала драма «Додому» Нарімана Алієва, у 2018 – драма «Донбас» Сергія Лозниці.

До комітету “Кінокола” входять кінокритики та кінознавці; українські кінокритики, чиї рецензії та критичні матеріали виходять в друкованій пресі, онлайн-медіа, на радіо або телебаченні; журналісти, які видають аналітичні матеріали про українське кіно в ЗМІ. Наразі комітет премії нараховує 44 члени. Лауреати премії обираються шляхом голосування у два етапи. Спочатку серед списку усіх поданих фільмів українського виробництва, які відповідають умовам премії, члени комітету обирають номінантів. Під час другого етапу проходить голосування для визначення переможців.

Київський тиждень критики – міжнародний кінофестиваль, створений з метою ознайомлення українських глядачів із найкращими новими фільмами, обраними професійними українськими кінокритиками.